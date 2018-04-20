Российский президент Владимир Путин и его команда по-прежнему считают Крым украинской территорией, такое мнение высказал политический обозреватель Виталий Портников. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Власти" аннексированного Крыма приняли решение о передаче в федеральную собственность РФ земельного участка площадью более 6500 м² на острове Тузла Фото: most.life Он напомнил, что 15 лет назад россияне уже пытались забрать Тузлу у Украины."Оккупирован уже весь Крым. И весь Крым "включен" в Российскую Федерацию и вопреки закону, здравому смыслу, справедливости и истории упомянут в конституции государства-захватчика. Зачем же россиянам красть у Крыма Тузлу? Ответ на этот вопрос, по-моему, прост: страх оккупанта. Точное, животное какое-то понимание, что Крым российским не останется надолго, что украденное придется отдать. Так почему бы, пока не поздно, не отхватить у украденного Крыма все, что плохо лежит? Почему бы просто не приказать предателям (предавшим свою страну чиновникам) отдать хотя бы Тузлу?" – пишет Портников.По его словам, ничего нового в такой тактике нет – после оккупации Латвии у нее в пользу РСФСР отобрали уезд Абрене, который сейчас является Пыталовским районом Псковской области. После оккупации Эстонии часть территории вместе с историческим районом Нарвы Яанлинном-Ивангородом были присоединены к Ленинградской и Псковской областям России. Когда часть Восточной Пруссии после Второй мировой войны была передана СССР, ее сделали областью Российской Федерации, напомнил журналист. "Так почему же? А потому что, думаю, тоже боялись. Потому что понимали, что рано или поздно придется отдать. Так почему бы не украсть у балтийских стран территорию, которую потом можно оставить в России? Своей страной для "кремлевских старцев" – что бы они там ни рассказывали об "интернационализме" – всегда была именно Россия. А все остальное – колонии, захваченные территории, будущие враги", – подчеркнул Портников. По его мнению, то же самое происходит и в Крыму. "Для Путина и компании – уверен, какие бы сказки они ни рассказывали своим легковерным подданным, – Крым – это Украина. Они просто взяли эту территорию и ее жителей – как и Донбасс, Приднестровье, Абхазию или Южную Осетию – в заложники. И пока там их войска и их власть – обкрадывают заключенных. Ничего нового. У Абхазии тоже не так давно был территориальный конфликт с Россией. Приднестровцев шантажировали пенсиями. Осетин разгоняли, не давали им избрать своего президента во время "снежной революции". Донбасс просто ежедневно уничтожают. А в Крыму устраивают репрессии, пытаются сломить крымскотатарский народ и крадут куски территории", – добавил журналист. 18 апреля стало известно, что "власти" аннексированного Крыма приняли решение о передаче в федеральную собственность РФ земельного участка площадью более 6500 м² на острове Тузла.Права пользования участком планируют передать заказчику строительства Крымского моста – управлению федеральных автомобильных дорог "Тамань" "Росавтодора".Крымский мост строится за счет средств федерального бюджета России. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (около $4 млрд). В министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат открытие автомобильного движения по строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение поездов – к 2019-му.В августе 2017 года Мининфраструктуры Украины заявило о подготовке иска к РФ с требованием возмещения убытков, которые несут украинские порты в Азовском море из-за строительства моста.Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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