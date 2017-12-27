|У кота Амбассадора из МИД Украины появился свой аккаунт в Twitter
|27.12.2017 13:45
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Конкурс пройшов, призначення підписано! Добре, що Держсекретарем працює Заяць @ZayatsAz - ми з ним однієї крові, порозумілися швидко. Тож маю перепустку і доступ до підвалу і даху. Приступаю! https://t.co/QrMOIxEZxY— Ambassador (@AmbassadorZCat) 27 грудня 2017 р.
Сегодня в МИД сообщили, что приняли на службу кота Амбассадора. "Только что назначен новый посол Украины, и он уже на посту в МИД. Знакомьтесь – Амбассадор. Он будет представлять украинокошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и помогать выходу украинского молока на мировые рынки. Безвозмездно!" – написал директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев в своем Twitter.
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