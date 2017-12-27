Аккаунт у Амбассадора появился сегодня Фото: Ambassador‏ / Twitter Аккаунт создан сегодня."Конкурс прошел, назначение подписано! Хорошо, что госсекретарем работает Заяц (Андрей Заяц. – ) – мы с ним одной крови, общий язык нашли быстро. Так что есть пропуск и доступ в подвал и на крышу. Приступаю!" – говорится в сообщении. Конкурс пройшов, призначення підписано! Добре, що Держсекретарем працює Заяць @ZayatsAz - ми з ним однієї крові, порозумілися швидко. Тож маю перепустку і доступ до підвалу і даху. Приступаю! https://t.co/QrMOIxEZxY — Ambassador (@AmbassadorZCat) 27 грудня 2017 р. Сегодня в МИД сообщили, что приняли на службу кота Амбассадора. "Только что назначен новый посол Украины, и он уже на посту в МИД. Знакомьтесь – Амбассадор. Он будет представлять украинокошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и помогать выходу украинского молока на мировые рынки. Безвозмездно!" – написал директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев в своем Twitter. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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