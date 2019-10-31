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Верховная Рада уволила трех членов Нацсовета по телерадиовещанию
31.10.2019 17:09
Рада поддержала увольнение троих членов Нацсовета по телерадиовещанию Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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