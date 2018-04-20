США и Великобритания поддерживали украинских националистов в Советском Союзе, забрасывали на территорию Украины диверсионные группы из их числа, отметила спикер МИД РФ Мария Захарова. Захарова: Какие злодеяния совершали бандеровцы, всем известно Фото: ЕРА "Какие злодеяния совершали бандеровцы, всем известно: массовое уничтожение гражданского населения, сотни и сотни тысяч зверски убитых и замученных мужчин и женщин, стариков и детей, русских, украинцев, белорусов, евреев, поляков, чехов, словаков, югославов. Волынская резня, убийство польских профессоров, Катынская трагедия, карательные операции в Словакии, Варшаве и Праге", – перечислила она.Захарова связала украинских националистов с Великобританией и США."Любопытные сведения содержатся в книге Филби "Моя тайная война". В апреле 1951 года в Лондоне состоялось совещание представителей английской и американской разведок по вопросу использования США и Великобританией украинских националистических организаций. Опять все сходится. К этому моменту спецслужбы на протяжении многих лет поддерживали ОУН-бандеровцев и использовали их как для вербовки агентуры, так и для получения разведывательной информации по СССР", – отметила спикер МИД РФ.В качестве примера такого сотрудничества Захарова назвала забрасывание на парашютах в 1949 и 1950 годы "на территорию Украины несколько диверсионных групп из числа бандеровцев".Отношения России с Великобританией и США в последнее время осложнились. Лондон и Вашингтон считают Москву причастной к использованию химического оружия.Захарова рассказывала о возможной причастности Великобритании к убийству Григория Распутина и российского императора Павла I. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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