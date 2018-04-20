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Захарова заявила, что бандеровцы проводили "карательные операции в Словакии, Варшаве и Праге"
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20.04.2018 00:31
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США и Великобритания поддерживали украинских националистов в
Советском Союзе, забрасывали на территорию Украины диверсионные
группы из их числа, отметила спикер МИД РФ Мария Захарова.
Захарова: Какие злодеяния совершали бандеровцы, всем известно Фото:
ЕРА "Какие злодеяния совершали бандеровцы, всем известно: массовое
уничтожение гражданского населения, сотни и сотни тысяч зверски
убитых и замученных мужчин и женщин, стариков и детей, русских,
украинцев, белорусов, евреев, поляков, чехов, словаков, югославов.
Волынская резня, убийство польских профессоров, Катынская трагедия,
карательные операции в Словакии, Варшаве и Праге", –
перечислила она.Захарова связала украинских националистов с
Великобританией и США."Любопытные сведения содержатся в книге Филби
"Моя тайная война". В апреле 1951 года в Лондоне состоялось
совещание представителей английской и американской разведок по
вопросу использования США и Великобританией украинских
националистических организаций. Опять все сходится. К этому моменту
спецслужбы на протяжении многих лет поддерживали ОУН-бандеровцев и
использовали их как для вербовки агентуры, так и для получения
разведывательной информации по СССР", – отметила спикер МИД
РФ.В качестве примера такого сотрудничества Захарова назвала
забрасывание на парашютах в 1949 и 1950 годы "на территорию Украины
несколько диверсионных групп из числа бандеровцев".Отношения России
с Великобританией и США в последнее время осложнились. Лондон и
Вашингтон считают Москву причастной к использованию химического
оружия.Захарова рассказывала о возможной причастности
Великобритании к убийству Григория Распутина и российского
императора Павла I.
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