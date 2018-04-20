За 2017 год украинские производители обуви выпустили 24,5 млн пар. Это на 5,2% больше по сравнению с предыдущим годом. В то же время импорт обуви сократился на 1,9% - до 48,8 млн пар.

"После повышения цен в магазинах, в том числе обувных, ритейлеры вынуждены были пересмотреть свой ассортимент. Одним из способов привлечь внимание покупателя стала переориентация на продажу обувь украинского производства", - говорит директор консалтинговой компании UTG Евгения Локтионова, передает со ссылкой на .

По словам президента ассоциации Укрлегпром Татьяны Изовит, ранее ценовой фактор играл в пользу иностранной продукции.

"Средняя стоимость импортируемой пары обуви составляла $4,21, а кожаной обуви - $16,8. Стоимость продукции из Китая, откуда в 2017-м завезли 90,9% от общего объема обуви, еще ниже - $2,71 и 7,94 за пару соответственно. Это заниженные цены. На обувном рынке и в других сегментах легкой промышленности много контрабанды и серой продукции", - говорит она.

Качественное украинское обувь стоит примерно на 10% дешевле по сравнению с китайскими аналогами.

"Примерно 47% от общего количества нашей продукции поставляли на рынки России, Беларуси. Но сейчас они закрыты. Стараемся компенсировать их за счет ЕС", - отметила директор обувной фабрики Нина Басс.

В общем объеме потребления доля украинских фабрик прошлого года заняла около 20%. 2016-го - 18,9%.

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