Владелец бизнес-группы "Ренова" Виктор Вексельберг рассказал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, что испытывает проблемы с кредитованием после расширения американских ограничительных мер, сообщило российское деловое издание The Bell со ссылкой на источники. Вексельберг не стал просить Медведева о помощи Фото: EPA Бизнесмен якобы рассказал главе правительства о заморозке счетов, риске остановки предприятий в Европе, необходимости снизить свою долю в иностранных компаниях ниже контрольного пакета, а также о резком росте стоимости кредитов.По данным издания, одной из основных проблем Вексельберга стала необходимость дополнительно обеспечить кредит на сумму около $1 млрд, который привлекался под залог акций "Русала". После расширения антироссийских санкций капитализация компании упала до исторического минимума.Также миллиардер сообщил, что из-за ограничительных мер США его структуры не могут проводить долларовые платежи в адрес кредиторов, поскольку те будут заморожены, а банки могут попасть под вторичные санкции за сотрудничество с российскими организациями, говорится в публикации.Собеседники издания заявили, что Вексельберг не просил Медведева о конкретных механизмах помощи группе, однако передал премьеру обращение компании. По утверждению одного из источников, "было такое чувство, что до этого в правительстве не до конца представляли масштаб проблем".Вексельберг занимает девятое место в рейтинге богатейших бизнесменов РФ 2018 года, составленном Forbes. Его состояние оценивается в $14,4 млрд.6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент США Дональд Трамп.9 апреля на фоне падения российского фондового рынка и ослабления курса рубля состояние ряда бизнесменов, попавших в санкционные списки, сократилось почти на $12 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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