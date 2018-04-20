|
Миллиардер Вексельберг пожаловался Медведеву на убытки в бизнесе из-за санкций США – СМИ
|
20.04.2018 00:39
|
Владелец бизнес-группы "Ренова" Виктор Вексельберг рассказал
премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, что испытывает проблемы с
кредитованием после расширения американских ограничительных мер,
сообщило российское деловое издание The Bell со ссылкой на
источники. Вексельберг не стал просить Медведева о помощи Фото: EPA
Бизнесмен якобы рассказал главе правительства о заморозке счетов,
риске остановки предприятий в Европе, необходимости снизить свою
долю в иностранных компаниях ниже контрольного пакета, а также о
резком росте стоимости кредитов.По данным издания, одной из
основных проблем Вексельберга стала необходимость дополнительно
обеспечить кредит на сумму около $1 млрд, который привлекался под
залог акций "Русала". После расширения антироссийских санкций
капитализация компании упала до исторического минимума.Также
миллиардер сообщил, что из-за ограничительных мер США его структуры
не могут проводить долларовые платежи в адрес кредиторов, поскольку
те будут заморожены, а банки могут попасть под вторичные санкции за
сотрудничество с российскими организациями, говорится в
публикации.Собеседники издания заявили, что Вексельберг не просил
Медведева о конкретных механизмах помощи группе, однако передал
премьеру обращение компании. По утверждению одного из источников,
"было такое чувство, что до этого в правительстве не до конца
представляли масштаб проблем".Вексельберг занимает девятое место в
рейтинге богатейших бизнесменов РФ 2018 года, составленном Forbes.
Его состояние оценивается в $14,4 млрд.6 апреля США ввели
санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных
чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство
финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение
закона "О противодействии противникам Америки через
санкций" (CAATSA), который в августе 2017
года одобрил президент США Дональд Трамп.9 апреля на
фоне падения российского фондового
рынка и ослабления курса рубля состояние ряда
бизнесменов, попавших в санкционные списки, сократилось почти
на $12 млрд.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира