Российский президент Владимир Путин склонен отказать своему окружению в предложении провести церемонию вступления в должность президента страны на одной из центральных площадей Москвы, сообщает телеканал "Дождь". Скорее только, церемония инаугурации президента РФ пройдет в Большом кремлевском дворце Фото: ЕРА Помимо этого варианта, существует и традиционный вариант – инаугурация пройдет в Большом кремлевском дворце. Инициатива провести инаугурацию на площади исходила от заместителя начальника управления президента по внутренней политике Александра Харичева. Он предлагал провести церемонию на Ивановской площади, которая расположена внутри кремлевской стены. Кроме того, предлагался также вариант вступления президента в должность на Красной площади. Источники сообщают, что Путин склонен отказаться от этой идеи. Скорее только, церемония пройдет в Большом кремлевском дворце.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. По данным ЦИК РФ, по итогам подсчета 100% бюллетеней за Путина проголосовали 76,69% избирателей.Путин впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Он переизбирался на пост главы государства в 2004-м и 2012 году. Согласно конституции России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков подряд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки президента пройдет должность провести большом Теги: мир