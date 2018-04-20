В селе Жидичин Киверцовского района Волынской области лошадь убила отца 6 детей, когда тот работал в поле,передает со ссылкой на .

Трагедия произошла утром. Люди предполагают, что лошадь чего-то испугался. Хозяин хотел удержать, но ему не удалось. В результате мужчина погиб.

"Погибший - отец 6 детей. Ему было 45 лет. Был хорошим хозяином, семьянином, работал на строительстве", - рассказали в сельсовете.

В селе Бышев Радеховского района на Львовщине от разрыва селезенки умер 47-летний локальный житель. Мужчину убил собственный конь.

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