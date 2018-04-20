Король Свазиленда Мсвати III посетовал, что его страну часто путают
со Швейцарией, и вернул ей старое название. Мсвати III – последний
абсолютный правитель в Африке Фото: ЕРА Он заявил, что страна
возвращается к имени, которое носила до колонизации англичанами.
Свазиленд обрел независимость от Великобритании в 1968 году.По
словам монарха, имя "Свазиленд" постоянно вызвало путаницу –
"за границей люди называют нас Швейцарией".Свазиленд – государство
в Южной Африке. Это страна с самым высоким процентом людей,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).Мсвати III –
последний абсолютный правитель в Африке. Его власть на территории
Свазиленда неограничена.
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