Король Свазиленда Мсвати III посетовал, что его страну часто путают со Швейцарией, и вернул ей старое название. Мсвати III – последний абсолютный правитель в Африке Фото: ЕРА Он заявил, что страна возвращается к имени, которое носила до колонизации англичанами. Свазиленд обрел независимость от Великобритании в 1968 году.По словам монарха, имя "Свазиленд" постоянно вызвало путаницу – "за границей люди называют нас Швейцарией".Свазиленд – государство в Южной Африке. Это страна с самым высоким процентом людей, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).Мсвати III – последний абсолютный правитель в Африке. Его власть на территории Свазиленда неограничена. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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