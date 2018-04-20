Два члена экипажа крымского рыболовецкого судна "Норд" назвали
"кошмарным периодом" время пребывания в Украине, откуда им удалось
улететь рейсом в Беларусь с помощью российского паспорта. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Судно арестовали
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook По информации
адвоката, в Крым два члена экипажа "Норд" прибыли из Москвы.
Руденко отметил, что происходящее его клиенты считают "кошмарным
периодом в жизни".Украинские пограничники задержали
рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25 марта в 15 милях от
Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в
Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов
экипажа. 30 марта пресс-секретарь генерального прокурора
Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал
арест "Норда".6 апреля суд арестовал капитана судна "Норд" до
31 мая, его подозревают в нарушении порядка въезда на
временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ч. 2 ст.
332-1 Уголовного кодекса Украины). Членов экипажа судна
оштрафовали.10 апреля капитана судна Владимира Горбенко
отпустили под залог. После этого он прибыл на допрос в
Службу безопасности Украины. Члены экипажа судна "Норд" также
были на допросе.В этот же день капитану сообщили о новом
подозрении – в совершении преступления по ст. 249 Уголовного
кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным
водным добывающим промыслом). 11 апреля херсонский
суд отпустил Горбенко под личное обязательство с запретом
посещать Крым.12 апреля спикер министерства иностранных дел РФ
Мария Захарова заявила, что экипаж "Норда" находится на территории
Украины в качестве заложников.
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