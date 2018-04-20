Два члена экипажа крымского рыболовецкого судна "Норд" назвали "кошмарным периодом" время пребывания в Украине, откуда им удалось улететь рейсом в Беларусь с помощью российского паспорта. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Судно арестовали Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook По информации адвоката, в Крым два члена экипажа "Норд" прибыли из Москвы. Руденко отметил, что происходящее его клиенты считают "кошмарным периодом в жизни".Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа. 30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".6 апреля суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая, его подозревают в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины). Членов экипажа судна оштрафовали.10 апреля капитана судна Владимира Горбенко отпустили под залог. После этого он прибыл на допрос в Службу безопасности Украины. Члены экипажа судна "Норд" также были на допросе.В этот же день капитану сообщили о новом подозрении – в совершении преступления по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом). 11 апреля херсонский суд отпустил Горбенко под личное обязательство с запретом посещать Крым.12 апреля спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что экипаж "Норда" находится на территории Украины в качестве заложников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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