Компания Huawei в четверг, 19 апреля, представила свой новый флагман линейки Honor, пишет со ссылкой на .

Отмечается, что основой смартфона стал фирменный процессор Kirin 970. Чип содержит восемь вычислительных ядер (квартет ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и квартет ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц), графический контроллер Mali-G72 MP12 и сотовый модем LTE Category 18.

Объем оперативной памяти составляет 6 Гбайт.

Смартфон заключен в корпус с двумя стеклянными панелями и алюминиевой рамкой. Он выйдет в серо-голубом и черном вариантах, а также двух градиентных переливающихся решениях, напоминающих цвет Twilight у флагманских Huawei P20 и P20 Pro.

Габариты составляют 149,6×71,2×7,7 мм, вес - 153 грамма. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3400 мА·ч.

Смартфон получил 5,84-дюймовый дисплей с разрешением 2280×1080 точек и соотношением сторон 19:9. В верхней части экрана имеется вырез: там установлены датчики и 24-мегапиксельная селфи-камера.

Прочее оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, модуль NFC, порт USB Type-C, приемник GPS/ГЛОНАСС.

Ранее сообщалось, что в Сети полностью .

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