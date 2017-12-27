Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник пришли к единому мнению, что публичное сведение счетов является ошибкой.

Об этом Луценко рассказал в интервью украинским телеканалам, показанном во вторник вечером, передает Интерфакс-Украина .

"Мы встретились с господином Сытником буквально на днях, после его возвращения из США. Мы обсудили ситуацию и вместе пришли к тому, что было ошибкой публично сводить счеты. Заявления НАБУ, что им препятствуют, другие вещи, в том числе, с моей стороны", - сказал он

Луценко напомнил, что направил в Верховную Раду предложения по изменениям в законы, которые, по его мнению, являются "неадекватными".

"Например, набор нелегальных агентов на открытых конкурсах. Но это закон, и если он неправильный, то его меняют, а не нарушают", - отметил он.

Напомним, НАБУ заявил, что в Украине начали реализовать "крупный план", главной целью которого является уничтожение НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры .

США, Евросоюз и Великобритания выпустили жесткие заявления в защиту НАБУ , обвинив Генпрокуратуру и Службу безопасности в срыве операции бюро и вмешательстве в его работу.

6 декабря в парламенте появился законопроект об увольнении директора НАБУ без аудита . Соавторами выступили председатели фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт». Документ оперативно внесли в повестку дня заседания Рады в четверг, однако позже проект закона с повестки исчез после резкой реакции Запада, в частности МВФ и Всемирного банка.