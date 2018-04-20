Досрочные выборы – это "введение страны в паралич" на долгий период, заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Парубий: Дискуссии о досрочных выборах существуют, сколько существует эта Рада Фото: rada.gov.ua "Вопрос и дискуссии о досрочных выборах существуют, сколько существует эта Верховная Рада. Досрочных выборов не будет. Впереди будет работа. Системная, непростая. Будут решения, которые необходимы сегодня для общества, для украинской безопасности и обороны", – заявил он.Парубий считает, что внеочередные выборы заблокируют работу парламента и негативно отразятся на обороноспособности Украины."Мне известно, что позиция президента Украины идентична моей, что досрочные выборы – это способ дестабилизации и введение страны в паралич на долгий период", – добавил он.Парубий пояснил, что такая дестабилизация выгодна России как агрессору, а некоторые украинские политсилы желают досрочных выборов из-за своих "узких партийных интересов"."Их интриги и попытки разбалансировать страну не будут иметь никакого успеха. Это я говорю как председатель Рады", – заверил он.18 апреля основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, ссылаясь на информацию инсайдеров, сообщил, что "на самом высоком уровне" было принято решение провести внеочередные парламентские выборы в середине сентября. По его словам, в ближайшие два месяца произойдут отставка премьер-министра Владимира Гройсмана и полный разрыв отношений президента Петра Порошенко с главой МВД Арсеном Аваковым.Очередные выборы парламента запланированы на 27 октября 2019 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что парубий досрочных выборы выборов Теги: политика