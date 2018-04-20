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Парубий уверен, что досрочных выборов Рады не будет: Позиция президента идентична моей
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20.04.2018 01:19
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Досрочные выборы – это "введение страны в паралич" на долгий
период, заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Парубий: Дискуссии о
досрочных выборах существуют, сколько существует эта Рада Фото:
rada.gov.ua "Вопрос и дискуссии о досрочных выборах существуют,
сколько существует эта Верховная Рада. Досрочных выборов не будет.
Впереди будет работа. Системная, непростая. Будут решения, которые
необходимы сегодня для общества, для украинской безопасности и
обороны", – заявил он.Парубий считает, что внеочередные выборы
заблокируют работу парламента и негативно отразятся на
обороноспособности Украины."Мне известно, что позиция президента
Украины идентична моей, что досрочные выборы – это способ
дестабилизации и введение страны в паралич на долгий
период", – добавил он.Парубий пояснил, что такая
дестабилизация выгодна России как агрессору, а некоторые украинские
политсилы желают досрочных выборов из-за своих "узких партийных
интересов"."Их интриги и попытки разбалансировать страну не будут
иметь никакого успеха. Это я говорю как председатель Рады", –
заверил он.18 апреля основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий
Гордон, ссылаясь на информацию инсайдеров, сообщил, что "на самом
высоком уровне" было принято решение провести внеочередные
парламентские выборы в середине сентября. По его словам, в
ближайшие два месяца произойдут отставка премьер-министра Владимира
Гройсмана и полный разрыв отношений президента Петра Порошенко с
главой МВД Арсеном Аваковым.Очередные выборы парламента
запланированы на 27 октября 2019 года.
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