Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт во время регулярного брифинга для журналистов заявила, что отсутствие выборов нового лидера Кубы говорит о том, что власть сохранила свою репрессивную монополию, передает .

"Сегодня Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) назначила Мигеля Диас-Канеля следующим председателем Госсовета Кубы. Граждане Кубы в действительности не имели возможности повлиять на этот недемократический процесс перехода власти. Мы разочарованы тем, что правительство Кубы предпочло заглушить независимые голоса и продолжить свою репрессивную монополию власти вместо того, чтобы позволить народу сделать разумный выбор через проведения свободных, честных и конкурентных выборов", - отметила Нойерт.

Как подчеркнула руководитель пресс-службы Госдепа США, "новый президент Кубы должен предпринять конкретные шаги, чтобы сделать жизнь кубинского народа лучше, для уважения прав человека, прекращения репрессий, а также предоставить людям большие политические и экономические свободы".

Напомним, 19 апреля на заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент), которое проходило в гаванском Дворце съездов, 57-летний первый заместитель председателя Госсовета Мигель Диас-Канель был избран председателем Государственного совета Кубы (высшая должность в стране). За кандидатуру Диас-Канеля проголосовали 603 из 604 депутатов. Согласно кубинской конституции, председатель Госсовета является главой государства и правительства и избирается на пятилетний срок.

Мигель Диас-Канель станет первой с 1959 года лицом во главе Кубы, который не является носителем фамилии Кастро. В настоящее время кубинский политик является самым высокопоставленным государственным деятелем Кубы, который не участвовал в Кубинской революции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира