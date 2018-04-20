Выступить в Нью-Йорке не сможет не только прима российского
Большого театра Ольга Смирнова из РФ, но и ее партнер, итальянец
Якопо Тисси. Смирнова должна была выступить в Нью-Йорке Фото:
bolshoi.ru Визу не получил и партнер Смирновой, итальянец Якопо
Тисси.Выступление планировалось на 23 апреля. Отказ в визе
последовал 10 апреля.Организатор мероприятия в "Линкольн-центре"
предполагает, что ситуация возникла из-за политических причин, а
именно – "что они из России".29 марта в связи с
отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля 28
стран и НАТО выслали российских дипломатов. Из
США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый
дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле.Кремль после этого
объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.После этого
в американских дипломатических структурах на территории РФ возникли
сложности с обслуживанием желающих получить услуги, в том числе
визу США.
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