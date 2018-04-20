Выступить в Нью-Йорке не сможет не только прима российского Большого театра Ольга Смирнова из РФ, но и ее партнер, итальянец Якопо Тисси. Смирнова должна была выступить в Нью-Йорке Фото: bolshoi.ru Визу не получил и партнер Смирновой, итальянец Якопо Тисси.Выступление планировалось на 23 апреля. Отказ в визе последовал 10 апреля.Организатор мероприятия в "Линкольн-центре" предполагает, что ситуация возникла из-за политических причин, а именно – "что они из России".29 марта в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля 28 стран и НАТО выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле.Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.После этого в американских дипломатических структурах на территории РФ возникли сложности с обслуживанием желающих получить услуги, в том числе визу США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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