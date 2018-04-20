Администрация президента Сирии Башара Асада, который был орденоносцем Почетного легиона с 2001 года, назвала Францию "государством-рабом и последователем США". У Асада считают, что Франция поддерживает террористов Фото: fg.gov.ua Орден был возвращен через румынское посольство в Дамаске. Президент Сирии принял такое решение, потому что Париж участвовал в "трехсторонней агрессии" вместе с США и Великобританией."Для президента Асада нет чести в том, чтобы носить орден государства-раба и последователя США, которые поддерживают террористов", – говорится в заявлении администрации сирийского лидера. https://www.facebook.com/SyrianPresidency/posts/1859853094058514 Орден Почетного легиона Асаду в 2001 году вручил тогдашний президент Франции Жак Ширак. 16 апреля 2018 года власти Франции провели процедуру отзыва ордена Почетного легиона у сирийского президента.В Париже полагают, что режим Асада организовал химическую атаку на сирийский город Дума в провинции Восточная Гута, где 7 апреля погибли до 100 человек.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция в ответ на инцидент нанесли удары по трем объектам в Сирии, связанным с химоружием. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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