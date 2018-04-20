|Асад вернул Франции орден Почетного легиона
|20.04.2018 01:43
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https://www.facebook.com/SyrianPresidency/posts/1859853094058514
Орден Почетного легиона Асаду в 2001 году вручил тогдашний президент Франции Жак Ширак. 16 апреля 2018 года власти Франции провели процедуру отзыва ордена Почетного легиона у сирийского президента.В Париже полагают, что режим Асада организовал химическую атаку на сирийский город Дума в провинции Восточная Гута, где 7 апреля погибли до 100 человек.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция в ответ на инцидент нанесли удары по трем объектам в Сирии, связанным с химоружием.
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