Двое причастных к "Радикальной партии" народных депутатов - Сергей Мельничук и Дмитрий Линько - после участия в эфире одного из телеканалов решили спор с помощью кулаков.

Во время эфира Сергей Мельничук, рассказал о том, что "радикалы" сделали копию его депутатской карточки, которой голосовали за время его отсутствия,передает со ссылкой на .

"Ляшко давал ее кому-то из группы, чтобы они голосовали за некоторое законопроекты. И это тоже факты коррупции", - сказал он.

В ответ Линько назвал Мельничука "тушкой, которая продалась". Мельничук хотел разобраться с противником, но в эфире им не дали этого сделать.

"Вы обещали народу одно, а сами легли под Пороха! Вы - сволочи!" - заявил Линько в адрес партии.

Но после эфира противостояние продолжилось. В итоге, у Линько оказался разбитым носом.

Радикальная партия исключила Мельничука из своих рядов в феврале 2015 года за "действия, дискредитирующие звание народного депутата Украины, и за нарушение присяги народного депутата Украины".

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