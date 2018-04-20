Президент Сирии Башар Асад вернул властям Франции врученную ему президентом Жаком Шираком во время визита в Париж в 2001 году награду - Большой крест ордена Почетного легиона. Об этом сообщается в заявлении канцелярии главы государства, размещенном в Twitter, передает .

В сообщении указывается, что Большой крест, который является высшей степенью отличия Французской Республики со времен Наполеона, передан посольству Румынии в Дамаске, которое временно представляет интересы Парижа.

В Дамаске указывают, что Асаду “не делает чести ношение ордена режима, который является рабом США, поддерживает террористические формирования и нападает на государство — член ООН, нарушая вопиющим образом элементарные международные нормы и законность”.

“Эпоха империализма и колониального диктата миновала, и Сирию, которая выстояла семь лет в войне с терроризмом, не испугает безрассудная ребяческая политика Парижа”, — подчеркивается в заявлении.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия. Таким образом страны ответили на применение химического оружия 7 апреля в городе Дума.

Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатакы.

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