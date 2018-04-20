Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон напомнил, что его страна хотела провести чемпионат мира по футболу, но выбыла в первом раунде конкурса, уступив РФ. Кэмерон: Как Россия смогла получить чемпионат мира? Фото: EPA "Коррупция не дала нам сделать многие вещи. Что помешало таким странам как Южный Судан или Бурунди превратить данные им деньги в еду или медикаменты? Ответ: коррупция. Почему такие страны как Экваториальная Гвинея и Венесуэла настолько бедны, хотя у них так много полезных ископаемых? Ответ: коррупция", – заявил Кэмерон.По его словам, Великобритания "хотела помочь миру проведением больших спортивных турниров, которые объединяют людей"."Но как Россия смогла получить чемпионат мира? Я позволю вам заполнить пробел в ответе", – сказал Кэмерон.Право провести ЧМ по футболу Россия получила в 2010 году. Великобритания выбыла в первом раунде конкурса.В 2014 году Международная федерация футбола предоставила отчет, в котором указала, что Россия законным образом получила право принимать мундиаль. Член комитета по этике ФИФА, американский адвокат Майкл Гарсиа, который руководил расследованием возможных коррупционных нарушений, не согласился с такими выводами и подал в отставку.Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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