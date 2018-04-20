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Экс-премьер Великобритании Кэмерон намекнул, что РФ получила чемпионат мира по футболу с помощью коррупции
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20.04.2018 02:07
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон напомнил, что его
страна хотела провести чемпионат мира по футболу, но выбыла в
первом раунде конкурса, уступив РФ. Кэмерон: Как Россия смогла
получить чемпионат мира? Фото: EPA "Коррупция не дала нам сделать
многие вещи. Что помешало таким странам как Южный Судан или Бурунди
превратить данные им деньги в еду или медикаменты? Ответ:
коррупция. Почему такие страны как Экваториальная Гвинея и
Венесуэла настолько бедны, хотя у них так много полезных
ископаемых? Ответ: коррупция", – заявил Кэмерон.По его словам,
Великобритания "хотела помочь миру проведением больших спортивных
турниров, которые объединяют людей"."Но как Россия смогла получить
чемпионат мира? Я позволю вам заполнить пробел в ответе", –
сказал Кэмерон.Право провести ЧМ по футболу Россия получила в 2010
году. Великобритания выбыла в первом раунде конкурса.В 2014
году Международная федерация футбола предоставила отчет, в
котором указала, что Россия законным образом получила право
принимать мундиаль. Член комитета по этике ФИФА, американский
адвокат Майкл Гарсиа, который руководил расследованием возможных
коррупционных нарушений, не согласился с такими выводами и подал в
отставку.Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14
июня по 15 июля 2018 года.
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