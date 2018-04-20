Молодежная сборная Украины по хоккею одержала две важные победы. В рамках молодежного Чемпионата мира, который проходит в киевском Дворце Спорта, украинцы переиграли Италию и Венгрию. Победы позволили нашей команде выйти на первое место дивизиона IВ.

17 апреля Украина в зрелищном матче переиграла сверстников из Венгрии,передает со ссылкой на .

Венгрия - Украина - 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

Голы: 0:1. Морозов (Даниленко, Середницкий, 9:53), 1:1. Ревес (12:58), 1:2. Морозов (Даниленко, Середницкий, 31:11), 1:3. Кругляков (Даниленко, Логач, 33:12 - больш.), 1:4. Даниленко (Морозов, 43:29), 2:4. Керест (Петер, Ревес, 52:24 - больш.), 3:4. Алмаши (Ковач, 56:08).

Штраф: 10 - 12

А на следующий день Украина сыграла с командой Италии

Италия U18 - Украина U18 - 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: 1:0. Сальваи (Битетти, 28:24), 1:1. Кругляков (Пересунько, Матейченко, 32:27 - больш.), 1:2. Бабчук (Даниленко, Середницкий, 33:24 - больш.), 1:3. Пересунько (51:20).

Штраф: 29 - 4

После четырех туров Украина вышла на первое место в турнирной таблице. В последнем туре украинцы сыграют против аутсайдера Румынии. Победа выведет Украину в дивизион IA.

Матч состоится 20 апреля во Дворце спорта. Начало в 20:00.

Единственное поражение украинцы потерпели в первом матче чемпионата.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира