Адвокаты Виктора Януковича в деле о госизмене экс-президента заявили о том, что суд нарушает их право на защиту. Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк журналистам у здания суда, передает со ссылкой на .

"Это нарушение нашего права на защиту. Сейчас уже подъехала полиция. Ранее была назначена дата заседания на 25 апреля", - сказал Сердюк.

Адвокаты заявили о намерении явиться на заседание 25 апреля.

Так, сегодня, 19 апреля, в Оболонском районном суде продолжилось заседание по делу о госизмене Януковича.

Суд перешел к стадии судебных дебатов, однако адвокаты Януковича самовольно покинули зал судебного заседания.

Прокурор Руслан Кравченко заявил, что сторона обвинения готовилась к дебатам больше месяца. По словам прокурора, в случае неявки адвокатов на следующее назначенное заседание, прокуроры будут подавать ходатайство о назначении адвоката из Центра бесплатной правовой помощи.

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