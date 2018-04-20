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Доктор Комаровский: В украинском обществе выстроена медицинская модель, при которой здоровый пациент врачу не нужен
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20.04.2018 02:23
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Перед врачами, которые работают в Украине, стоит задача обнаружить
у пациента болезнь, назначить лечение и получить благодарность от
пациента и процент от работника аптеки, отметил педиатр Евгений
Комаровский. Комаровский: Наше общество решило, что врачу не нужно
платить зарплату Фото: Наталия холод / Facebook "Наше общество
решило, что врачу не нужно платить зарплату. Согласитесь, те €100,
которые получает врач ежемесячно как зарплату, и зарплатой-то не
назовешь. Фактически врачи в Украине работают бесплатно, а перед
каждым из них (как и перед учителем, судьей, милиционером или
чиновником) стоит задача: обнаружить у пациента болезнь, назначить
лечение, получив при этом благодарность от пациента, а также
определенный бонус и процент от работника аптеки. Другими словами,
в нашем обществе выстроена медицинская модель, при которой здоровый
пациент врачу не нужен", – заявил он.По словам Комаровского, в
Украине "напрочь отсутствует культура заботы о своем
здоровье"."Разве нас этому учат? Нет. Чтобы человек осознанно
подходил к вопросам здоровья, он с детства должен видеть, как
заботятся о своем организме его мама и папа. Тогда это будет
восприниматься им на уровне инстинктов", считает педиатр.
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