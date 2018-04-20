Перед врачами, которые работают в Украине, стоит задача обнаружить у пациента болезнь, назначить лечение и получить благодарность от пациента и процент от работника аптеки, отметил педиатр Евгений Комаровский. Комаровский: Наше общество решило, что врачу не нужно платить зарплату Фото: Наталия холод / Facebook "Наше общество решило, что врачу не нужно платить зарплату. Согласитесь, те €100, которые получает врач ежемесячно как зарплату, и зарплатой-то не назовешь. Фактически врачи в Украине работают бесплатно, а перед каждым из них (как и перед учителем, судьей, милиционером или чиновником) стоит задача: обнаружить у пациента болезнь, назначить лечение, получив при этом благодарность от пациента, а также определенный бонус и процент от работника аптеки. Другими словами, в нашем обществе выстроена медицинская модель, при которой здоровый пациент врачу не нужен", – заявил он.По словам Комаровского, в Украине "напрочь отсутствует культура заботы о своем здоровье"."Разве нас этому учат? Нет. Чтобы человек осознанно подходил к вопросам здоровья, он с детства должен видеть, как заботятся о своем организме его мама и папа. Тогда это будет восприниматься им на уровне инстинктов", считает педиатр. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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