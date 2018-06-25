|Совет Европы призывает украинскую власть продиводействовать нападениям на цыган
|25.06.2018 14:50
|
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала украинские власти активизировать усилия, направленные на прекращение нападений на цыган. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает
"Я призываю украинскую власть активизировать усилия,
направленные на прекращение этих нападений и судебное преследование
ответственных лиц. Меня проинформировали правозащитники, что
реакция на насилие и запугивание, направленная против цыган во
многих случаях была безразличной или неэффективной. Поэтому я
призываю украинскую власть вложить больше денег в меры
противодействия и судить их (нападающих - ред.) в тюрьмах. Я
намерена вести разговор с украинской властью и буду продолжать
внимательно следить за ситуацией", - написала она.
Позже, восьми лицам, задержанным за набег на ромское поселение во Львове, объявлено о подозрении по статье "хулиганство".