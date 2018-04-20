|Саакашвили пообещал конфисковать активы украинских министров после смены власти
|20.04.2018 02:39
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https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1923362541026041
26 июля 2017 года Саакашвили потерял гражданство Украины. Порошенко издал соответствующий приказ из-за ложных данных, которые политик указал при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.24 октября Государственная миграционная служба Украины отказала Саакашвили в политическом убежище. 5 февраля 2018 года Киевский апелляционный админсуд отклонил апелляцию Саакашвили на это решение. Защита политика подала кассационную жалобу в главный Суд Украины.29 октября политик в ходе вече у здания Верховной Рады сообщил, что обжаловал приказ президента о потере украинского гражданства в Высшем административном суде Украины. Третьей стороной по иску заявлена Госмиграционная служба Украины.12 февраля Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. 14 февраля политик прибыл в Нидерланды.На заседании 23 марта Коллегия Кассационного административного суда удовлетворила ходатайства адвокатов Саакашвили о вызове в суд трех сотрудников ГМС, однако отказала в вызове Порошенко.
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