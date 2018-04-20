27 апреля начнется фестиваль ретроавтомобилей OldCarLand. Он продлится 5 дней на территории столичного Государственного музея авиации - на ул. Медовой, 1.

В этом году на мероприятие привезут почти 1 тыс. единиц техники из разных уголков Украины и из-за границы. Это - легковые автомобили, грузовики, автобусы, мотоциклы и старые велосипеды. Старейшим машинам фестиваля - более 80 лет. Некоторые из них - в единственном экземпляре,передает со ссылкой на .

Gazeta.ua нашла ТОП-5 причин, почему стоит посетить 8-й фестиваль OldCarLand.

1. Привезут спортивную ретротехники из-за границы

Среди участников весеннего фестиваля будет больше машин из стран Балтии, Польши и Беларуси.

"Привезут раллийные грузовики. На фестивале латыши покажут свои кубки, расскажут о соревнованиях. Они хотят привлечь украинский к гонкам на грузовых машинах", - говорит один из организапторив и хозяин "проекта Кофейбус" Вадим Навроцкий.

Также мероприятие посетит сказка автоспорта Стасис Брундза. Литовец 10 раз становился чемпионом Советского Союза в ралли, победитель ралли "Тур Европы" 1974, трехкратный победитель финского этапа чемпионата мира в группе 2 1980-1982 годов.

2. Представлят единственные в Украине ретроавтомобили

На фестиваль привезли автомобили, которые никогда до этого не выставляли на публику.

"К 12-летию нашего сервиса мы закончили реставрацию американского OLDSMOBILE Delta 88 1971 года выпуска. На территорию СССР его ввезли через 10 лет после выпуска. У машины была тяжелая судьба. Бывший хозяин за нехватки деталей и в силу других обстоятельств исказил авто. Мне оно досталось в очень плачевном состоянии. Сложности в реставрации автомобиля добавляло и то, что в таком виде модель делали только лишь год. Но мы в нашем клубе поставили цель его восстановить и сделали это. Многие детали заказывали в ", - говорит организатор фестиваля Павел Лозовенко, президент клуба OldCarServsice.

Еще одна премьера - немецкий полугусеничный тягач SD KFZ 11. Машину выпускали с 1938-го по 1945-й год. В Украине такой автомобиль один. В странах ЕС - четыре. Украинский экземпляр нашли на пункте металоприйому в виде шасси. Реставрацию проводили 6 лет в Днепре

"Интересным и редким автомобилем является Lloyd Arabella 1960-го года выпуска. Выпускали его в Западной Германии. Марка входила в концерн Borgward, который делал авто под марками Borgward, Hansa, Goliath и Lloyd. Все эти бренды сейчас известны только автомобильным знакоткам. Lloyd Arabella, который будет у нас, имеет очень интересную историю. Его ввезли на ЗАЗ для исследования. Долгое время автомобиль был на заводе. Затем попало в частную коллекцию."

3. Продемонстрируют современную военную технику и особенный автобус ЛАЗ

Среди экспонатов - как машины времен Второй мировой войны, так и машины, которые находятся на вооружении армии в зоне АТО. Возможности последних демонстрировать прямо на фестивале. Речь идет о спецмашины для донесения информации и перевозки личного состава

"Киевавтодор" хватит технику времен Советского Союза для уборки и ремонта дорог. "Киевпастранс" - линейку транспорта для пассажирских перевозок.

"В этом году мы покажем автобус 1994. Это экспериментальный автобус, который существует в единственном экземпляре. Его произвели на заводе во Львове. Но за неимением финансов производство не продлили", - рассказывает один из организаторов фестиваля, хозяин проекта "Кофейбус" Вадим Навроцкий.

4. Проведут выставку мотоциклов и радиотехники

На фестиваль приедет байкерский клуб "Подонки". Его участники приедут со всех областей страны и из Европы. Всего на празднике ожидают 300 человек. Байкеры устроят выставку мотоциклов.

На OldCarLand покажут выставку радиотехники. Клуб "Ретро рулит" покажет приемники, радиолы и магнитофоны, произведенные в Украине в советские времена.

Впервые в Украине покажут рабочие советские игровые автоматы. Каждый желающий будет иметь возможность поиграть на них.

5. Устроят развлечения для детей и взрослых

На OldCarLand пройдет несколько десятков различных мероприятий и соревнований. Будут гонки на детских педальных машинах, будут действовать активные экспозиции музыкальной и игровой техники. Например, дети смогут научиться играть на барабанах на стенде "Музикашкы Барабашки". На сцене-подиуме пройдет дефиле в ретрокупальниках. Состоится конкурс "Элеганции". Во время него владельцы старинных машин имеют одеться в соответствии с той эпохи, когда ездил их автомобиль.

Мастерская "Автореанимация" покажет мастер-класс по восстановлению автомобилей на примере кабриолета "Победа"

В субботу, 28 апреля, состоится ретрорали по .

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