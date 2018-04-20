Полузащитник сборной Украины и “Шахтера” Марлос поделился своими ожиданиями и обнаружил уверенность в силах “горняков” перед двумя решающими матчами с “Динамо” в финале Кубка и чемпионате Украины, передает со ссылкой на пресс-службу “оранжево-черных”.

“Мы переживаем хороший момент: проводили сильные поединки, отлично показали себя в Лиге чемпионов. Что касается „Динамо“, то они демонстрируют стиль, который не вполне сочетается с нашей игрой. Мы больше любим открытый, атакующий футбол, где технические качества могут повлиять на результат, а киевляне действуют совсем иначе, следовательно наше противостояние — это всегда война, всегда борьба. Я очень уважаю „Динамо“, там выступают великие футболисты, но мы найдем способ победить. Финал Кубка Украины — еще один крайне важный для нас матч, где будет возможность инвертировать свою игру: то, что не удалось в прошлом поединке, сделаем в следующем. Надо завоевывать Кубок. И мы приложим абсолютно все усилия, чтобы этого добиться”, — заверил Марлос.

Отметим, что в полуфинале Кубка Украины против “Мариуполя” (5:1) Марлос забил один мяч и сделал три голевые передачи.

Напомним, что в финале Кубка страны “Шахтеру” будет противостоять “Динамо”, кроме того между командами состоится поединок в чемпионате. Нарезы за 5 туров до завершения УПЛ между командами разница в таблице только три балла.

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