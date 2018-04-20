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Новый советник президента США по нацбезопасности Болтон провел первую встречу с послом РФ Антоновым
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20.04.2018 02:55
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил послу
РФ в Вашингтоне Анатолию Антонову, что улучшение отношений в
интересах обеих стран, но для этого есть ряд препятствий. Болтон
вступил в должность 9 апреля Фото: EPA Болтон "подчеркнул, что в
интересах как США, так и России улучшить отношения". Однако, по его
словам, для этого "необходимо снять обеспокоенность" Белого дома по
поводу вмешательства РФ в американские выборы 2016 года, применения
химического оружия во время отравления экс-разведчика Сергея
Скрипаля в Великобритании и урегулирования конфликтов в Украине и
Сирии.Посольство РФ и министерство иностранных дел страны пока не
размещали пресс-релизы по итогам переговоров.9 апреля Болтон
вступил в должность вместо Герберта Макмастера, которого глава
Белого дома Дональд Трамп отправил в отставку из-за
разногласий во внутренней и внешней политике.С 2001-го по 2005 год
Болтон работал заместителем госсекретаря США по вопросам контроля
над вооружениями и международной безопасности. Был постпредом
США при ООН с 2005-го по 2006 год. Экс-посол США в РФ Майкл
Макфол назвал "плохим выбором" назначение Болтона,
пояснив, что тот придерживается крайних взглядов в вопросе
отношений с Ираном и Северной Кореей и выступает за использование
военной силы. Дипломат добавил, что президент США знает о таком
подходе Болтона.
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