Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил послу РФ в Вашингтоне Анатолию Антонову, что улучшение отношений в интересах обеих стран, но для этого есть ряд препятствий. Болтон вступил в должность 9 апреля Фото: EPA Болтон "подчеркнул, что в интересах как США, так и России улучшить отношения". Однако, по его словам, для этого "необходимо снять обеспокоенность" Белого дома по поводу вмешательства РФ в американские выборы 2016 года, применения химического оружия во время отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании и урегулирования конфликтов в Украине и Сирии.Посольство РФ и министерство иностранных дел страны пока не размещали пресс-релизы по итогам переговоров.9 апреля Болтон вступил в должность вместо Герберта Макмастера, которого глава Белого дома Дональд Трамп отправил в отставку из-за разногласий во внутренней и внешней политике.С 2001-го по 2005 год Болтон работал заместителем госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности. Был постпредом США при ООН с 2005-го по 2006 год. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол назвал "плохим выбором" назначение Болтона, пояснив, что тот придерживается крайних взглядов в вопросе отношений с Ираном и Северной Кореей и выступает за использование военной силы. Дипломат добавил, что президент США знает о таком подходе Болтона. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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