|Бывший чемпион мира по боксу Альварес дисквалифицирован на полгода
|20.04.2018 03:01
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Спортивная атлетическая комиссия Невады вынесла наказание мексиканском боксеру Саул Альварес за проваленный допинг-тест, информирует со ссылкой на ESPN и BBC.
Через два положительных допинг-тесты, которые обнаружили в организме мексиканца запрещенный препарат кленбутерол, спортсмен получил полугодовое отстранение от бокса.
Допинг-пробы Альвареса были взяты
17 и 20 февраля, следовательно его отбывания
дисквалификации закончится 17-го августа этого года.
Ранее промоутерская компания “Golden Boy Promotions” отмечала,
что запрещенное вещество могло попасть в организм боксера
после употребления им в пищу зараженного мяса,
от чего в последние годы пострадали десятки спортсменов
в Мексике.
Справка: Альварес в своем послужном списке имеет 49 побед из которых 34 нокаутом, 2 ничьи и 1 поражение. Мексиканец был чемпионом мира по версии WBC (2011-2013 лет), WBA (2013), The Ring (2013) и WBO (2016-2017) в первом среднем весе. Чемпионом мира по версии WBC (2015-2016) в среднем весе.