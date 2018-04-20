В Огайо на паркете “Квикен Лоанс арене” состоялось второе противостояние первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА между “Кливленд Кавальерс” и “Индианой Пэйсерс”, передает корреспондент .

Потрясающий старт выдал руководитель коллектива из Огайо Леброн Джеймс, набравший 13 подряд очков — 13:0. Запал звезды “Кавальерс” поддержали и его партнеры — к концу первой половины преимущество коллектива Джеймса все время составляла двузначную цифру.

Во второй части баталии “Индиана” начала понемногу догонять противника. За 25 секунд до конца основного времени звезда “Пэйсерс” Виктор Оладипо мог сравнять счет, но его трехочковый оказался неточным. В результате выигрыш за “Кливлендом” 100:97.

Примечательно, что Джеймс набрал в игре 46 очков при 12 подборах и 5 передачах. В составе “Пэйсерс” 22 пункта в активе Оладипо.

Таким образом, счет в серии до 4-х побед стал ничейным 1:1. Далее Серия переедет в Индианаполис, где 21 и 23 апреля “Пэйсерс” будет принимать “Кавальерс”.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира