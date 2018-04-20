Депутаты Киевского городского совета решили, как назвать новые улицы и переулки в .

Соответствующие решения были приняты на пленарном заседании сегодня, 19 апреля, передает со ссылкой на .

Теперь в столице можно будет увидеть улицы и переулки со следующими названиями:

В Голосеевском районе:

Святослава Рихтера

Бориса Мозолевского

Святоджерельная

Михаила Семенка

Пантелеймоновская

Полонскаи-Василенк

Емельяна Поповича

Филиппа Морачевского

В Оболонском районе появилось 6 новых улиц:

Аманды Струве

Николая Плавьюка

Семьи Костьюков

Ореста Субтельного

Генерала Гандзюка

Ганны Барвинок

Также 6 новых улиц появилось в Святошинском районе столицы:

Елены Курило

Алекси Синявского

Николая Богуславского

Антони Новосельского

Николая Носова

Михаила Рыбакова

В Днепровском районе теперь есть переулок Дзиги Вертова и улица Юрия Липы, а в Соломенском районе - улица Аттилы Могильного. Также стало известно точное название улицы Валентина Атаманского в Голосеевском районе, ее будут называть улицей Валентина Отамановского.

В Минрегионстрое подготовили новые Государственные строительные нормы. Теперь в Украине запретят строить парковки внутри городских дворов, а пожарным машинам обеспечат подъезд к домам и прочее.

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