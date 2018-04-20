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Депутаты Киевского городского совета дали названия новым улицам столицы
20.04.2018 03:11
Депутаты Киевского городского совета дали названия новым улицам столицы По теме:

Депутаты Киевского городского совета решили, как назвать новые улицы и переулки в .

Соответствующие решения были приняты на пленарном заседании сегодня, 19 апреля, передает со ссылкой на .

Теперь в столице можно будет увидеть улицы и переулки со следующими названиями:

В Голосеевском районе:

Святослава Рихтера
Бориса Мозолевского
Святоджерельная
Михаила Семенка
Пантелеймоновская
Полонскаи-Василенк
Емельяна Поповича
Филиппа Морачевского

В Оболонском районе появилось 6 новых улиц:

Аманды Струве
Николая Плавьюка
Семьи Костьюков
Ореста Субтельного
Генерала Гандзюка
Ганны Барвинок

Также 6 новых улиц появилось в Святошинском районе столицы:

Елены Курило
Алекси Синявского
Николая Богуславского
Антони Новосельского
Николая Носова
Михаила Рыбакова

В Днепровском районе теперь есть переулок Дзиги Вертова и улица Юрия Липы, а в Соломенском районе - улица Аттилы Могильного. Также стало известно точное название улицы Валентина Атаманского в Голосеевском районе, ее будут называть улицей Валентина Отамановского.

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