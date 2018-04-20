|Депутаты Киевского городского совета дали названия новым улицам столицы
|20.04.2018 03:11
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Депутаты Киевского городского совета решили, как назвать новые улицы и переулки в .
Соответствующие решения были приняты на пленарном заседании сегодня, 19 апреля, передает со ссылкой на .
Теперь в столице можно будет увидеть улицы и переулки со следующими названиями:
В Голосеевском районе:
Святослава Рихтера
В Оболонском районе появилось 6 новых улиц:
Аманды Струве
Также 6 новых улиц появилось в Святошинском районе столицы:
Елены Курило
В Днепровском районе теперь есть переулок Дзиги Вертова и улица Юрия Липы, а в Соломенском районе - улица Аттилы Могильного. Также стало известно точное название улицы Валентина Атаманского в Голосеевском районе, ее будут называть улицей Валентина Отамановского.
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