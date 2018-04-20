|"Мешал рыбачить" - подросток изнасиловал школьника
|20.04.2018 03:19
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На Тернопольщине 16-летний парень изнасиловал восьмилетнего мальчика, который мешал ему рыбачить.
Инцидент произошел 18 апреля, сообщил руководитель ювенальной превенции ГУНП в Тернопольской области Петр Тихович.
"На линию" 102 "поступило сообщение от двадцатилетнего юноши. Он сообщил, что его малолетнего брата, вероятно, изнасиловали", - говорится в сообщении.
Полиция выяснила, что над ребенком издевался 16-летний житель соседнего села. Он признался в преступлении,передает со ссылкой на .
"Парень рассказал, что на пруду ловил рыбу. Подошел мальчик и начал мешать ему, бросая в воду камешки. На замечания и просьбы не делать этого не реагировал. Поэтому подросток поймал его. Заставил раздеться и вступил с ним в половые отношения неестественным путем ", - сообщили в полиции.
Ребенок убежал домой и пожаловалась старшему брату на кровотечение. Мальчика госпитализировали. Подозреваемого задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В в Деснянском районе неизвестный изнасиловал 15-летнюю девушку и скрылся.