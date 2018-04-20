На Тернопольщине 16-летний парень изнасиловал восьмилетнего мальчика, который мешал ему рыбачить.

Инцидент произошел 18 апреля, сообщил руководитель ювенальной превенции ГУНП в Тернопольской области Петр Тихович.

"На линию" 102 "поступило сообщение от двадцатилетнего юноши. Он сообщил, что его малолетнего брата, вероятно, изнасиловали", - говорится в сообщении.

Полиция выяснила, что над ребенком издевался 16-летний житель соседнего села. Он признался в преступлении,передает со ссылкой на .

"Парень рассказал, что на пруду ловил рыбу. Подошел мальчик и начал мешать ему, бросая в воду камешки. На замечания и просьбы не делать этого не реагировал. Поэтому подросток поймал его. Заставил раздеться и вступил с ним в половые отношения неестественным путем ", - сообщили в полиции.

Ребенок убежал домой и пожаловалась старшему брату на кровотечение. Мальчика госпитализировали. Подозреваемого задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В в Деснянском районе неизвестный изнасиловал 15-летнюю девушку и скрылся.

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