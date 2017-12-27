|В одном из озер в Киеве обнаружили труп женщины
|27.12.2017 13:51
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В среду, 27 декабря, в Киеве был обнаружен труп женщины в озере Алмазное на Троещине. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
"На место происшествия прибыло дежурное отделение 19-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, тело женщины находилось в 120 м от берега на поверхности воды", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что спасатели достали труп женщины из воды с помощью надувной лодки, а затем передали его правоохранительным органам. В настоящее время полиция выясняет причины трагедии.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 28 ноября, в Дарницком районе Киева возле озера был найден обезглавленный труп мужчины.
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