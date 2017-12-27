В среду, 27 декабря, в Киеве был обнаружен труп женщины в озере Алмазное на Троещине. Об этом сообщили в Главном управлении Г осударственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"На место происшествия прибыло дежурное отделение 19-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, тело женщины находилось в 120 м от берега на поверхности воды", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что спасатели достали труп женщины из воды с помощью надувной лодки, а затем передали его правоохранительным органам. В настоящее время полиция выясняет причины трагедии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 28 ноября, в Дарницком районе Киева возле озера был найден обезглавленный труп мужчины .

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