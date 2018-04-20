По подсчетам журнала Forbes, число миллиардеров в РФ за прошедщий год увеличилось с 96 до 106. Сегодня 04.04 | комментариев: По данным издания число миллиардеров в РФ увеличилось с 96 до 106.Самым богатым россиянином стал председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с состоянием $19,1 млрд. За год он разбогател на $3 млрд.Второе место занял хозяин "Северстали" Алексей Мордашов с $18,7 млрд и приростом капитала в $1,2 млрд. Третье место досталось председателю правления российской газовой компании "Новатэк" Леониду Михельсону, который в прошлом году возглавлял список. Его состояние сократилось на $400 млн до $18 млрд.Далее в списке расположились президент нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов ($16,4 млрд), член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко ($16 млрд), совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин ($15,9 млрд), хозяин "Еврохима" Андрей Мельниченко ($15,5 млрд), акционер банковской "Альфа-Групп" Михаил Фридман ($15,1 млрд) и совладелец "Русала" Виктор Вексельберг ($14,4 млрд).Десятым стал основной акционер USM Holdings Алишер Усманов с $12,5 млрд. Частный инвестор Роман Абрамович с $10,8 млрд расположился на 11-м месте. Владелец группы "Онэксим" Михаил Прохоров с 9,6 млрд – на 13-й позиции. Президент "Русала" Олег Дерипаска – 19-й с $6,7 млрд.Рейтинг был составлен до того, как США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. По подсчетам Bloomberg, в апреле 2018 года из-за новых ограничительных мер самые богатые россияне потеряли порядка $16 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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