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Состояние 200 богатейших российских бизнесменов в 2017 году выросло на $25 млрд – рейтинг Forbes
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20.04.2018 03:27
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По подсчетам журнала Forbes, число миллиардеров в РФ за прошедщий
год увеличилось с 96 до 106. Сегодня 04.04 | комментариев: По
данным издания число миллиардеров в РФ увеличилось с 96 до
106.Самым богатым россиянином стал председатель совета директоров
Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с
состоянием $19,1 млрд. За год он разбогател на $3 млрд.Второе место
занял хозяин "Северстали" Алексей Мордашов с $18,7 млрд и приростом
капитала в $1,2 млрд. Третье место досталось председателю правления
российской газовой компании "Новатэк" Леониду Михельсону, который в
прошлом году возглавлял список. Его состояние сократилось на $400
млн до $18 млрд.Далее в списке расположились президент нефтяной
компании "Лукойл" Вагит Алекперов ($16,4 млрд), член совета
директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко ($16 млрд),
совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин ($15,9 млрд),
хозяин "Еврохима" Андрей Мельниченко ($15,5 млрд), акционер
банковской "Альфа-Групп" Михаил Фридман ($15,1 млрд) и совладелец
"Русала" Виктор Вексельберг ($14,4 млрд).Десятым стал основной
акционер USM Holdings Алишер Усманов с $12,5 млрд. Частный инвестор
Роман Абрамович с $10,8 млрд расположился на 11-м
месте. Владелец группы "Онэксим" Михаил Прохоров с 9,6
млрд – на 13-й позиции. Президент "Русала" Олег
Дерипаска – 19-й с $6,7 млрд.Рейтинг был составлен до того,
как США ввели санкции против 24 российских
бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда
компаний. По подсчетам Bloomberg, в апреле 2018 года из-за
новых ограничительных мер самые богатые россияне потеряли порядка
$16 млрд.
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