Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт во время регулярного брифинга для журналистов заявила, что Российская Федерация и официальный Дамаск препятствуют доступу инспекторов международной Организации по запрещению химического оружия в сирийский город Думу, где недавно было применено химическое оружие, передает .

“Мы обладаем достоверными сведениями, которые указывают на то, что российские власти работают с сирийским режимом для того, чтобы запретить и затянуть допуск инспекторов ОЗХО в Думу”, — заявила Нойерт.

Госдеп считает, что РФ и САР собираются провести в Сирии “собственные отрежиссированные расследования”. “Российская власть работала с сирийским режимом, как мы считаем, для дезинфекции мест возможных атак и устранения разоблачающих свидетельств применения химического оружия”, — добавила руководитель пресс-службы Госдепартамента США.

На уточняющий вопрос о том, были ли попытки дезинфицировать место применения химоружия успешными, Нойерт не дала ответа. “Мы просто знаем, что они пытаются дезинфицировать”, — сказала она, ссылаясь на данные разведки.

Кроме того, Россия и Сирия, вероятно, оказывают давление на людей, чтобы те “изменили свои показания о том, что действительно произошло в ту ночь”, добавила Нойерт.

Напомним, инспекторы ОЗХО откладывали поездку в сирийский город Думу после того, как группа сотрудников службы безопасности ООН попала под обстрел. “Один источник сообщил Reuters, что команда „столкнулась проблемой безопасности“, в частности стрельбой, но деталей не сообщил. Другой источник рассказал, что их встретили протестующие, которые требовали помощи, и был открыт огонь. После этого команда ООН покинула место”, — говорится в сообщении.

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