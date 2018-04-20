В Украине после майских праздников пассажирские железнодорожные перевозки могут подорожать.

"Согласовали этот вопрос на уровне профсоюзов. Получили ответ от ГРС и . Сейчас находимся на финальной стадии с несколькими министерствами. Надеюсь, что в мае сможем говорить, что решение принято и тогда его введем в действие", - заявил глава ПАО "" Евгений Кравцов, передает со ссылкой на .

В начале апреля 2018-го отложила повышение цен на билеты. Поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры был на согласовании причастными ведомствами.

С 1 апреля 2018 года планировала повысить цены на пассажирские железнодорожные перевозки на 10%. Кроме пригородных перевозок. В целом такое повышение в этом году планировали провести еще два раза.

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