Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был осмеян за слова о причастности к отравлению экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля веществом BZ, а это "неприятно, когда над министром твоей страны смеются", отметил главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Сегодня 04.27 | комментариев: "Это точно история, когда на основе неполной информации (давайте я буду говорить интеллигентно, хотя я совсем не интеллигентный) министр, в общем, был осмеян. А мне неприятно, когда над министром моей страны смеются", – сказал он.По словам Венедиктова, источник информации "проверяется моментально"."Когда это только появилось, было просто конечно, что относиться к этому заявлению министра надо критично – то, что он сказал, ссылаясь на швейцарскую лабораторию (как она называлась, Swiss). Немедленно был найден сайт этой лаборатории. От него немедленно был найден твит. Twitter – и там был твит этой лаборатории, где было белым по черному, черным по белому сказано: ничего подобного! Мы подтверждаем. Еще 10 дней назад мы сказали, что это "Новичок", а никакой не BZ", – отметил главред "Эха Москвы".Он считает, что министра подставили помощники."Ну знаете, вы меня извините, уважаемые – кто там? – референты, не референты, вы что министру даете? Он сам виноват. Это он назначил референтов, я его не защищаю", – сказал Венедиктов.Он подчеркнул, что и генеральный директор Организации по запрету химического оружия (ОЗХО), и сама лаборатория в Швейцарии заявляет, что "это не имеет отношения к Солсбери"."А наш МИД говорит "Имеет!". Послушайте: мы можем быть страшными, мы можем быть скучными – но мы не можем быть смешными, е-мое! Мы не можем быть смешными! И вот оно, увы", – отметил Венедиктов.14 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что проведенное швейцарским центром радиологического и химико-радиологического анализа исследование проб с места отравления экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии показало присутствие вещества BZ, которое стояло на вооружении США и Британии.В ОЗХО опровергли информацию, что Скрипали были отравлены веществом BZ.Сергея и Юлию Скрипалей госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер российского МИД Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ, она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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