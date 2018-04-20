|
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был осмеян за слова о
причастности к отравлению экс-офицера российской разведки Сергея
Скрипаля веществом BZ, а это "неприятно, когда над министром твоей
страны смеются", отметил главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей
Венедиктов. Сегодня 04.27 | комментариев: "Это точно история, когда
на основе неполной информации (давайте я буду говорить
интеллигентно, хотя я совсем не интеллигентный) министр, в общем,
был осмеян. А мне неприятно, когда над министром моей страны
смеются", – сказал он.По словам Венедиктова, источник
информации "проверяется моментально"."Когда это только появилось,
было просто конечно, что относиться к этому заявлению министра надо
критично – то, что он сказал, ссылаясь на швейцарскую
лабораторию (как она называлась, Swiss). Немедленно был найден сайт
этой лаборатории. От него немедленно был найден твит.
Twitter – и там был твит этой лаборатории, где было белым
по черному, черным по белому сказано: ничего подобного! Мы
подтверждаем. Еще 10 дней назад мы сказали, что это "Новичок", а
никакой не BZ", – отметил главред "Эха Москвы".Он считает, что
министра подставили помощники."Ну знаете, вы меня извините,
уважаемые – кто там? – референты, не референты, вы что
министру даете? Он сам виноват. Это он назначил референтов, я его
не защищаю", – сказал Венедиктов.Он подчеркнул, что и
генеральный директор Организации по запрету химического оружия
(ОЗХО), и сама лаборатория в Швейцарии заявляет, что "это не имеет
отношения к Солсбери"."А наш МИД говорит "Имеет!". Послушайте: мы
можем быть страшными, мы можем быть скучными – но мы не можем
быть смешными, е-мое! Мы не можем быть смешными! И вот оно,
увы", – отметил Венедиктов.14 апреля министр иностранных дел
РФ Сергей Лавров заявил, что проведенное швейцарским центром
радиологического и химико-радиологического анализа исследование
проб с места отравления экс-офицера российской разведки Сергея
Скрипаля и его дочери Юлии показало присутствие вещества
BZ, которое стояло на вооружении США и Британии.В ОЗХО
опровергли информацию, что Скрипали были отравлены веществом
BZ.Сергея и Юлию Скрипалей госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже
оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило,
что во время покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Спикер российского МИД Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее
словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные
вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта
стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала
разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ,
она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по
словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс
заметен.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира