во время совещания призвал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и Министерство информационной политики ускорить переход Украины на цифровое вещание. Это позволит противиться информдиверсиям со стороны России, передает пресс-служба президента.

"Хотел бы обратиться, пользуясь присутствием председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, чтобы у нас угроза проведения информационных диверсий с использованием аналогового сигнала телевидения не было оправданием дальнейшего продолжения аналогового вещания украинских вещателей", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, для противодействия России необходимо использовать свои технологии, а для перехода к качественного цифрового вещания украинских вещателей, в том числе и вдоль границы, обязательно нужно принимать соответствующие решения по переходу на цифровое вещание, передает со ссылкой на .

"Просьба, чтобы мы доработали безотлагательно вместе с правительством и при непосредственном участии Министерства информационной политики систему перехода на "цифру" и не прикрывали бездействие постоянным продлением действия сигнала. Есть довольно времени, есть государственная политика, является эффективное использование частот, которое мы увидели, в том числе через применение и переход Украины к частот четвертого поколения", - отметил президент.

По его словам, весь частотный ресурс Украины использовался максимально эффективно. Также президент поручил отслеживать места наибольшего проникновения на украинскую территорию медийного телевизионного сигнала.

Донесення сигналу українських ЗМІ на Сході – це щеплення проти російської пропаганди. В цьому ключі допомога наших іноземних партнерів, які надали Україні передавачі, не менш важлива, ніж передача нам летальної зброї.

Напомним, как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны , Украина может заблокировать российское аналоговое и цифровое телерадиовещание вдоль всей украинско-российской границы, использовав специальную технологию.

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