Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий
сообщил, что президент Петр Порошенко попросил о "молитвенной
поддержке" для создания единой поместной церкви. Сегодня 04.50 |
комментариев: Макарий благословил всех архиереев провести
расширенные епархиальные советы, на которых следует сообщить о
результатах встречи предстоятелей православных церквей Украины с
президентом.По словам главы УАПЦ, Порошенко 18 апреля во время
разговора со священнослужителями попросил о "молитвенной
поддержке".Также Макарий поблагодарил Верховную Раду за поддержку
инициативы о создании автокефальной церкви.17 апреля 2018 года
Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил,
что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к
появлению собственной автокефальной поместной церкви". По
словам главы государства, 9 апреля он посетил Стамбул, где
встретился со вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода.
Разговор продлилась более семи часов.19 апреля украинский парламент
поддержал обращение к Варфоломею по поводу создания в Украине
единой поместной церкви. В документе говорится, что томос
(указ) об автокефалии "станет не только торжеством православия, но
и актом глубокой исторической справедливости". Порошенко
пообещал в тот же день донести позицию Рады вселенскому патриарху.В
Украине действует Украинская православная церковь Киевского и
Московского патриархатов, Украинская автокефальная православная
церковь и ряд церквей других конфессий.
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