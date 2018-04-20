Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий сообщил, что президент Петр Порошенко попросил о "молитвенной поддержке" для создания единой поместной церкви. Сегодня 04.50 | комментариев: Макарий благословил всех архиереев провести расширенные епархиальные советы, на которых следует сообщить о результатах встречи предстоятелей православных церквей Украины с президентом.По словам главы УАПЦ, Порошенко 18 апреля во время разговора со священнослужителями попросил о "молитвенной поддержке".Также Макарий поблагодарил Верховную Раду за поддержку инициативы о создании автокефальной церкви.17 апреля 2018 года Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил, что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви". По словам главы государства, 9 апреля он посетил Стамбул, где встретился со вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода. Разговор продлилась более семи часов.19 апреля украинский парламент поддержал обращение к Варфоломею по поводу создания в Украине единой поместной церкви. В документе говорится, что томос (указ) об автокефалии "станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости". Порошенко пообещал в тот же день донести позицию Рады вселенскому патриарху.В Украине действует Украинская православная церковь Киевского и Московского патриархатов, Украинская автокефальная православная церковь и ряд церквей других конфессий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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