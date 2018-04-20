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Что такое невезение: мяч трижды за несколько секунд попал в перекладину
20.04.2018 04:22
Что такое невезение: мяч трижды за несколько секунд попал в перекладину По теме:

В полуфинальном матче Кубка Португалии встретились "Спортинг" и "". Команды обменялись ломашнимы победами со счетом 1:0. Финалиста команды определили с помощью "футбольной лотерее". В серии пенальти сильнее оказался "Спортинг".

Однако "" мог облегчить себе задачу и не доводить дело до пенальти. На 87-й минуте матча "драконы" могли забить решающий мяч. Однако круглые трижды ударился в перекладину,передает со ссылкой на .

Интересный случай произошел в матче чемпионата Германии. Система VAR по-странному сработала во время перерыва в матче.







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