В Украине с начала года в пользу детей взыскали 892 млн грн долга. 116 тыс. неплательщикам алиментов было запрещено выезжать за границу, 117 тыс. ограничили в праве управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться.

"8,5 тысяч должников объявлено в розыск. Относительно 13 тысяч составлены протоколы о назначении общественно полезных работ. Более 300 таких протоколов уже поддержано судами. Другие - находятся на рассмотрении", - заявил глава Минюста Павел ,передает со ссылкой на .

Кроме того, сегодня был презентован второй пакет законодательных инициатив, которые еще больше усилят давление на неплательщиков алиментов.

"После принятия второго пакета предлагаемых изменений украинцы, которые имеют задолженность по уплате алиментов более 6 месяцев, не смогут занимать высокие должности в органах исполнительной власти и будут лишены возможности участвовать в выборах. Если задолженность чиновника уже превысила 12 месяцев - это будет основанием для его увольнения. Кроме того, будут начислять большую пеню на сумму задолженности, если отец не платил алименты более года", - подчеркнул глава Минюста.

Он добавил, что будет увеличен минимальный размер алиментов на одного ребенка. Сейчас - это меньше 1000 грн.

В Украине 6 февраля 2018 года вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.

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