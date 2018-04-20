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Во Флориде неизвестный застрелил двух полицейских
20.04.2018 04:47
Неизвестный застрелил двух заместителей шерифа в ресторане города Трентон во Флориде и был найден мертвым рядом с заведением. Сегодня 05.24 | комментариев: "Два заместителя шерифа были убиты в предполагаемой засаде", – заявили правоохранители.
https://www.facebook.com/holmescosheriff/posts/1715792941777407
По данным телеканала Fox Orlando, стрелок расстрелял полицейских, когда они находились в ресторане. Позже злоумышленника обнаружили мертвым возле заведения. О деталях его смерти и мотивах нападения пока не сообщается.Президент Дональд Трамп уже выразил в Twitter соболезнования родственникам погибших полицейских.

My thoughts, prayers and condolences are with the families, friends and colleagues of the two @GCSOFlorida deputies (HEROES) who lost their lives in the line of duty today.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 квітня 2018 р.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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