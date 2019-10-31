|Любитель проституток "слуга" Яременко требует посадить всех, кто видел его переписку и реагировал на неё сроком до 7 лет
|31.10.2019 17:44
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Нардеп из "Слуги народа" Богдан Яременко, чью переписку с проституткой сфотографировали журналисты в зале заседаний Рады, вечером 31 октября извинился с трибуны парламента.
"Хочу начать с извинений перед теми, кому я за последние дни создал неудобства и некомфортную ситуацию. Прежде только, это моя семья. Они этого не заслужили. Моя жена - единственный человек в жизни, который знает про меня все, не имеет ко мне претензий именно потому, что знает про меня все. Имеют другие", - сказал Яременко.
Он принес извинения фракции "Слуги народа" и президенту, а также сказал, что примет любое решение по его вопросу.
"Хочу извинится перед своей фракцией и президентом - вы стали заложниками ситуации, вы не заслужили, чтобы вас втаптывали в грязь вместе со мной. Я приму спокойно и с благодарностью любое решение по моему вопросу. Спасибо", - заявил Богдан Яременко.
Также нардеп извинился перед своими избирателями, отметив. что они не заслужили смотреть на все это.
Депутат добавил, что, по его мнению, еще хуже поступили те, кто фотографии распространял, а также высмеивал их.
Кроме того, он прокомментировал обвинения и заявления своих коллег о том, что после скандала он должен покинуть должность главы Комитета Рады по внешней политике.
Напомним, на днях журналисты засняли, как Богдан Яременко во время заседания парламента пытается договориться об интиме за деньги, а также знакомиться в социальных сетях и сервисах для знакомств.
После этого Яременко сначала объявил о намеренной провокации, которую он устроил для журналистов, но потом в дело вмешался пранкер, и нардеп признался, что переписка настоящая и попросил прощения у жены, фракции и президента.