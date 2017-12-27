В Transparency International заявили, что во внесенном президентом Украины Петром Порошенко законопроекте не учтены некоторые рекомендации Венецианской комиссии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В TI раскритиковали законопроект Порошенко Фото: ЕРА В TI пришли к выводу, что отдельные положения законопроекта №7440 не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии.В частности, ч. 5 ст. 8 проекта закона предусматривает совещательную роль Общественного совета международных экспертов, что позволяет Высшей квалификационной комиссией судей Украины обойти ее отрицательное заключение по кандидату на должность судьи. Для этого необходимо 11 из 16 голосов членов ВККС. Венецианская комиссия рекомендовала предоставить международным организациям и донорам решающую роль при выборе судей.Кроме того, предметная подсудность Высшего антикоррупционного суда не включает все преступления, подследственные НАБУ. В то же время она расширена до целого ряда преступлений, подследственных Национальной полиции и Государственному бюро расследований.В заключении Венецианской комиссии четко указано, что юрисдикция суда должна отвечать подследственности НАБУ и САП. Это может загрузить Высший антикоррупционный суд слишком большим количеством дел.В IT пришли к выводу, что закон определяет нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, котрые существенно сужают количество потенциальных кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда.В организации сомневаются, что президентский законопроект позволит осуществить независимый и беспристрастный отбор судей и обеспечить надлежащее функционирование будущего судебного органа. IT рекомендует Порошенко отозвать документ и внести в Раду доработанный вариант с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.26 декабря текст президентского законопроекта №7440 о создании антикоррупционного суда обнародовали на сайте Верховной Рады.Об основных положениях президентского варианта закона о ВАКС и предыстории появления документа читайте в публикации "ГОРДОН" "По стопам Кении, Уганды и Малайзии. Что известно о содержании президентского законопроекта об антикоррупционном суде". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что суда венецианской комиссии порошенко Теги: политика