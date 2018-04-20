На Закарпатье в селе Нижняя Апша жители вышли на митинг против решения суда. 14-летнего убийцу суд отпустил под домашний арест.

Крестьяне перекрыли дорогу местного значения с требованием справедливо наказать несовершеннолетнего преступника, передает со ссылкой на .

14-летний парень совершил жестокое убийство. Он нанес почти два десятка ножевых ранений своему товарищу.

Местных возмутило решение суда. Когда люди увидели, что парень свободно гуляет по селу, то перекрыли дорогу и требуют от правоохранителей немедленно поймать преступника и вынести справедливый приговор. Несколько крестьян собрались под домом, где живет парень.

Люди все время скандировали: "Убийца!".

На место прибыли и правоохранители, которые задержали юношу. Его доставили в Тячевский отделение полиции. Парня охраняли несколько полицейских, чтобы над подростком не совершили самосуд.

"Дело хотят спустить на тормозах, чтобы родители вывезли его за границу", - говорят местные жители.

По словам пресс-службы нацполиции Закарпатья, дело находится на личном контроле руководителя облуправления Романа Стефанишина.

Правоохранители раскрыли убийство супружеской пары в Ирпене Киевской области. Йoгo совершили 53-летний мужчина и его жена, 48 лет. Они являются гражданами Укрaины, но пoстояннo прoживaють и работают в Пoльще. В день убийства oни инкoгнитo прибыли в Укрaину. Мотивом преступления стали деньги.

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