На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,22 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 апреля установлены на таком уровне:

26,225963 грн за доллар;

32,472987 грн за евро;

0,430930 грн за российский рубль;

37,336002 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 19 апреля, курс всех волют вырос.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира