После президентских выборов рейтинг "Единой России" упал с 53% до 47%, сообщил член высшего совета политсилы Дмитрий Орлов на закрытой встрече в рамках форума "Молодой гвардии" в Татарстане, рассказали источники "Дождя". Сегодня 05.51 | комментариев: По их информации, Орлов привел данные последних соцопросов фонда "Общественное мнение", согласно которым рейтинг партии власти после президентских выборов упал с 53% до 47%. Он призвал коллег "не допустить дальнейшего обвала".Орлов также добавил, что показатель тревожности населения РФ вырос с 30% до 40%. Это объяснялось шоком на фоне пожара в торговом центре в Кемерово и "предвоенными ожиданиями", рассказали участники встречи.Обсуждалась политизация протестного движения и необходимость ответить на вызовы внесистемной оппозиции. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак и его заместитель Евгений Ревенко говорили о возможном ребрендинге и выработке новой идеологии "Единой России", отмечается в публикации.До этого руководитель молодежного крыла "Единой России" Денис Давыдов предложил создать группы быстрого реагирования на протестные акции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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