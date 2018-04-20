После президентских выборов рейтинг "Единой России" упал с 53% до
47%, сообщил член высшего совета политсилы Дмитрий Орлов на
закрытой встрече в рамках форума "Молодой гвардии" в Татарстане,
рассказали источники "Дождя". Сегодня 05.51 | комментариев: По их
информации, Орлов привел данные последних соцопросов фонда
"Общественное мнение", согласно которым рейтинг партии власти после
президентских выборов упал с 53% до 47%. Он призвал коллег
"не допустить дальнейшего обвала".Орлов также добавил, что
показатель тревожности населения РФ вырос с 30% до 40%. Это
объяснялось шоком на фоне пожара в торговом центре в Кемерово и
"предвоенными ожиданиями", рассказали участники встречи.Обсуждалась
политизация протестного движения и необходимость ответить на вызовы
внесистемной оппозиции. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак и
его заместитель Евгений Ревенко говорили о возможном ребрендинге и
выработке новой идеологии "Единой России", отмечается в
публикации.До этого руководитель молодежного крыла "Единой России"
Денис Давыдов предложил создать группы быстрого реагирования на
протестные акции.
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