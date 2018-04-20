Депутат-беглец Александр Онищенко, которого обвиняют в хищении газа, обнародовал часть записи разговора якобы с участием президента Петра Порошенко.

На нем обсуждает дело экс-министра экологии Николая Злочевского, относительно закрытию уголовных дел против чиновника и его бизнеса,передает со ссылкой на .

Gazeta.ua поинтересовалась мыслью обозревателей и политиков на этот факт.

"Это страшный удар по имиджу президента. Сейчас кажется, что выборы далеко и что это ругаются два бывших партнера. Но на самом деле, это один из серьезных краеугольных камней в стену, которая не даст Порошенко возможности стать во второй раз президентом.

Наверняка, это начало какой-то кампании. Как когда-то начиналось с майора Мельниченко. Техника очень похожая. Тогда сильный и неуязвимый Кучма рухнул после пленок.

Говорили: Порошенко - слабый президент, но способный как бизнесмен. Мол, заработал миллиард долларов в нищей стране. Оказывается, все проще. Конечно, никакой Запад не придет сюда и это не настоящий бизнес.

В дальнейшем от президента будут дистанцироваться перспективные политики, сильные фигуры. В Верховной Раде таких много. И никто из них после заявлений Онищенко Порошенка не поддержал"

"Онищенко несколько раз заявлял, что передал эти записи правоохранительным органам. Когда вся эта история начиналась - в Администрации президента была паника. Даже меня туда приглашали, просили не комментировать это. Поэтому не думаю, что это фейк.

Президент выбрал тактику замалчивания всех острых вопросов.

Подобные записи все равно имеют политический эффект. Оно накапливается и "выстрелят" на выборах. Когда общество оттолкнет от себя Порошенко.

В то же время, в правовом плане записи вряд ли применят. Хотя, если Порошенко не станет президентом в 2019 году, его преемник даст делу ход. Причем криминальный".

Александр Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого с участием компании Укргаздобыча. По данным следствия, в результате реализации государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Кроме Онищенко, установили причастность к незаконной схеме 28 человек.

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