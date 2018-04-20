Страны Европейского Союза в 2017 году предоставили статус беженца около 540 тысячам просителей убежища, что на четверть меньше, чем годом ранее. Такие данные обнародовало 19 апреля статистическое ведомство ЕС Eurostat, передает со ссылкой на Deutsche Welle.

“Более 175 тыс. человек, или треть просителей, которые получили статус беженца — граждане Сирии. Почти 70 процентов из них получили убежище в Германии. Далее следуют граждане Афганистана (более 100 тыс. человек, или 19 процентов) и Ирака (более 64 тыс. человек — 12 процентов). Меньшее количество лиц, получивших статус беженца в ЕС, происходят из Эритреи и Ирана (по 5 процентов) и Сомали (4 процента)”, — говорится в сообщении.

Согласно данным Eurostat, только ходатайств о предоставлении убежища удовлетворили в Германии (325 400), что составляет 60 процентов от общего количества в ЕС. По ФРГ идут со значительным отставанием Франция (40 600), Италия (35 100), Австрия (34000) и Швеция (31 200).

Граждане Украины оказались на первом месте по количеству довольных заявлений об убежище в Польше — в 2017 году в этой стране статус беженца получили 280 украинских. Поляки предоставили в том году статус беженца также 115 россиянам.

Напомним, во Франции зафиксировали рекордное подачи заявок на убежище. Количество заявок в 2017 году впервые превысило 100 тыс. Согласно статистике, приводимой в документе, к этому времени ни разу в OFPRA не регистрировали за один год 100 тыс. заявок на предоставление статуса беженца. Такая статистика ведется с 1981 года.

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