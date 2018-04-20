В Украине за январь-февраль 2018 года импорт вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Экспорт за это время прибавил лишь 18%.

"Война, которую мы ведем с Россией, является гибридной. Ведь Россия снова импортер №1 в нашу страну. За год увеличила импорт на 25%. Далее следует Китай. Увеличил поставки товаров в Украину на 37%", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Он добавил, что в первую пятерку импортеров также вошла Германия - на 12% больше импорта. Польша - на 23% и Беларусь - на 7%,передает со ссылкой на .

"Вместе с тем Украина уменьшила экспорт в Россию и Китай. Несмотря на это, российский рынок остался основным для продажи украинской продукции. Хотя производители снизили поставки на него на 5%. В Польшу мы увеличили поставки товаров, продуктов и услуг на 33%. В Италию - на 59%. В Турцию - на 16%. Поставки на 28% уменьшились в Индию", - отметил Дорошенко.

По данным ГФС, единственная группа товаров, которая продемонстрировала отрицательную динамику - это продукты и агропродукция.

"Украина уменьшила их продажу на внешние рынки на 5%, а импортировала больше на 23%. Дальнейший рост стоимости украинских продуктов будет увеличивать их импорт", - прокомментировал Дорошенко.

За первые три месяца 2018 года Украина экспортировала 1,92 тыс. тонн сыра. Это на 23,9% больше, чем за подобный период 2017 года. Экспорт вырос на $ 7,23 млн.

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