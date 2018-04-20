Украинский футболист бельгийского “Сент-Трюйден” Роман Безус оформил забитый гол в противостоянии внутреннего первенства против “Беерсхот”, информирует со ссылкой на сайт “Сент-Трюйден”.

Безус начал игру со стартовых минут и открыл счет в середине первого тайма. Украинец заработал на себе нарушение правил и сам исполнил штрафной с дальней дистанции. Полузащитник обманул голкипера и развел стража ворот и мяч по разным углам, а “Сент-Трюйден” праздновал уверен выигрыш 3:1.

Заметим, что команда Безуса ведет борьбу за путевку в Лигу Европы — на один пункт отстает от “Локерена”.

Добавим, что экс-футболист “Динамо”, “Ворсклы”, “Днепра” забил третий раз в нынешнем сезоне чемпионата Бельгии с 21 проведенного матча.

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